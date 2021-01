Né à Arlon, Dominique Mathieu a notamment été recteur du sanctuaire national de Saint-Antoine de Padoue à Bruxelles et directeur de la confrérie qui y est associée. Depuis 2019, il était définiteur général de la Fédération des Frères mineurs conventuels d'Europe centrale.

Fondé au 17e siècle par les pères carmes, le diocèse d'Ispahan des latins est la seule circonscription catholique d'Iran, selon le site Vatican News. Après une période de vacance, due à une disparition temporaire des chrétiens dans l'ancien empire perse, la juridiction a retrouvé une certaine vigueur au début du 20e siècle et a été élevée au rang d'archidiocèse. Sa cathédrale, Notre-Dame de la Consolation, se trouve à Téhéran. Le territoire recouvre six paroisses et compte environ 2.000 fidèles.