Ce lundi, le Pape revenait à Rome après une visite historique en Irak. Dans l'avion qui le ramenait en Italie, il s'est adressé à la presse.

Le pape François a confié s'être senti beaucoup plus fatigué lors de ce voyage en Irak que lors de ses précédents déplacements à l'étranger. "Je vous confesse qu'au cours de ce voyage, je me suis fatigué beaucoup plus qu'au cours des autres", a-t-il dit, soulignant qu'avoir 84 ans a "une conséquence".

"Je ne sais pas si les voyages se ralentiront", a commenté le pape argentin, qui a semblé avoir beaucoup plus de mal que de coutume à marcher durant ses étapes aux quatre coins de l'Irak, où il était arrivé vendredi. Le voyage a été ponctué de réveils matinaux et de nombreux vols intérieurs.

Ces deux derniers mois, François avait souffert à nouveau d'une sciatique récurrente qui l'avait obligé à annuler plusieurs engagements à Rome, mais il n'avait pas pour autant reporté son déplacement historique en Irak, après une pause de 14 mois de ses voyages à l'étranger en raison de la pandémie du coronavirus.

Le pape, vacciné contre le Covid-19 de même que toutes les personnes qui l'accompagnaient dans l'avion, est arrivé en Irak en pleine remontée de l'épidémie.

Interrogé sur l'éventuel danger qu'il a pu faire courir aux Irakiens venus à sa rencontre dans plusieurs églises du pays, mais aussi dans un stade plutôt bondé à Erbil dans le Kurdistan irakien, François a répondu avoir longuement réfléchi et prié, puis pris sa décision en toute "conscience des risques".

"J'y ai tant pensé, j'ai tant prié à propos de cela. Et à la fin, j'ai pris la décision, librement, avec un appel intérieur", a-t-il noté, en notant que le voyage a consisté aussi à "s'occuper des gens".

Evoquant d'autres possibles voyages, le pape a rappelé qu'il avait promis d'aller dès que possible au Liban, "un pays qui souffre".

Il a annoncé par ailleurs qu'il se rendrait en Hongrie pour assister à la messe finale du Congrès eucharistique de Budapest en septembre. "Mais Budapest est à deux heures de voiture de Bratislava. Pourquoi ne pas faire une visite aux Slovaques, je ne sais pas, mais c'est comme ça que commencent les choses!" a-t-il plaisanté.

"Du bien à l'âme"

Le Pape, qui a rencontré samedi le grand ayatollah chiite Ali Sistani, a également souligné que ce tête-à-tête lui avait fait "du bien à l'âme".

Evoquant sa rencontre avec "un homme humble et sage", le pape argentin, grand avocat du dialogue avec l'islam, a déclaré: "cela m'a fait du bien à l'âme cette rencontre".