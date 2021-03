Malgré les risques d'attentats et un pic de la pandémie, le Pape se rendra en Irak pour un voyage inédit Moyen-Orient04:25 Christophe Lamfalussy

Pour la première fois dans l’Histoire, un Pape se rend en Irak, pays musulman à majorité chiite, saigné par la violence entre communautés, la corruption et des crises sociales malgré la richesse de ses réserves pétrolières. Le voyage que François doit entreprendre du vendredi 5 mars au lundi 8 mars soulève un grand espoir et de l’enthousiasme de la part des Irakiens, mais se déroule dans des conditions difficiles entre risques d’attentat et une reprise actée de la pandémie.