Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir à Gaza, a annoncé mercredi avoir tiré 130 nouveaux missiles vers le territoire israélien en riposte à des frappes israéliennes ayant tué des commandants du groupe armé et détruit un autre immeuble dans l'enclave palestinienne.

La branche armée du Hamas a lancé des missiles vers trois villes d'Israël (Ashkelon, Netivot, Sderot) "en réponse au raid sur la tour Al-Shorouk et à la mort d'un groupe de dirigeants", a indiqué l'organisation dans un communiqué. Des sirènes d'alarme ont retenti dans la métropole de Tel-Aviv, a constaté une journaliste de l'AFP. Les services israéliens affirment avoir tué au total une "dizaine" de responsables du Hamas mais aussi des cadres du Jihad islamique, second groupe islamiste armé de la bande de Gaza, dans des raids menés depuis lundi soir.

Pour l'armée, les frappes sur Gaza se veulent une riposte aux "plus de 1.000 roquettes" lancées par différents groupes armés vers l'Etat hébreu depuis lundi. Le Hamas avait lancé une première salve de roquettes vers Israël en guise de "solidarité" avec les plus de 900 Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne dans Jérusalem-Est occupé. Un soldat israélien est mort dans des tirs antichar du mouvement Hamas, a annoncé l'armée.

Peu de temps avant cette dernière salve en date de roquettes, un édifice d'une dizaine d'étages --14 selon l'armée-- situé dans la ville de Gaza a été pulvérisé par des frappes israéliennes, a constaté un journaliste de l'AFP. La tour Al-Shorouk, qui abritait des bureaux de la chaîne de télévision palestinienne Al-Aqsa, est le troisième bâtiment élevé de la bande de Gaza à être détruit depuis le début lundi soir de l'escalade militaire meurtrière entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.

Le Hamas a tiré mardi soir un premier barrage de roquettes vers Tel-Aviv, après la destruction complète d'un immeuble d'une douzaine d'étages dans le centre ville de Gaza, dans lequel des ténors du mouvement avaient leurs bureaux. Faisant état dans la nuit de la destruction d'un deuxième immeuble, abritant les locaux d'une télévision locale, des logements et des commerces sur neuf étages, le Hamas avait lancé une nouvelle salve.

L'armée israélienne a confirmé avoir ciblé des bâtiments dans le centre de Gaza, indiquant qu'ils étaient utilisés par le Hamas pour ses activités. Cette nouvelle flambée de violences, les plus intenses depuis sept ans, ont fait au moins 62 morts des deux côtés --56 à Gaza, parmi lesquels 14 enfants, et six en Israël.

Un garçon de 6 ans tué dans le tir d'une roquette depuis Gaza

Un garçon de six ans a été tué mercredi en Israël par une roquette tirée depuis la bande de Gaza, ont indiqué les secouristes israéliens, après une nouvelle salve lancée par le mouvement islamiste Hamas.

Dans la ville de Sderot, tout près du territoire palestinien, les services de secours "n'ont pas été en mesure de sauver l'enfant en raison de la gravité de ses blessures", ont-ils indiqué dans un communiqué, sans préciser la nature des blessures.