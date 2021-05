Les bombardements rendent encore plus "invivable" la vie des Gazaouis Moyen-OrientAnalyse Vincent Braun

© AFP

C’est peu de dire que les 820 bombardements opérés depuis le 10 mai par l’aviation et de l’artillerie israéliennes aggravent la situation humanitaire à Gaza, déjà considérée comme "invivable" par l’Onu en raison du double blocus (terrestre, maritime et aérien) imposé depuis 2007 par Israël et l’Égypte.