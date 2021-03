Ce sont des petites victoires, mais le fleuve grandit petit à petit. Soutenus aux États-Unis par Amal Clooney et par l’association Yazda, les Yézidis ont obtenu la reconnaissance du génocide qu’ils ont vécu à partir de l’été 2014 par les États-Unis, le Canada, la France, l’Arménie, le Portugal, l’Arménie et l’Australie. En Belgique, majorité et opposition peaufinent des textes de résolution.