Liaison aérienne établie entre Israël et le Maroc Moyen-Orient Vincent Braun

© AFP

Comme il l’avait fait fin août en prenant le premier vol commercial entre Israël et les Émirats arabes unis, Jared Kusher a inauguré mardi matin la ligne aérienne entre Tel Aviv et Rabat. Douze jours après l’annonce par les États-Unis d’une normalisation entre Israël et le Maroc, le conseiller spécial du président américain (et principal architecte des récents rapprochements diplomatiques entre l’État hébreu et des pays arabes), a embarqué à l’aéroport Ben Gourion en compagnie d’une délégation israélienne.