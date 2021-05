Barrage de roquettes de Gaza vers Israël et frappes meurtrières de l'Etat hébreu contre le Hamas, après des heurts musclés entre policiers israéliens et manifestants palestiniens à Jérusalem-Est: Israël et les Palestiniens sont engagés dans l'une des plus importantes escalades de violences des dernières années.

De nouveaux affrontements ont éclaté lundi soir entre des Palestiniens et des policiers israéliens sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem, selon un journaliste de l'AFP, qui a vu des blessés.

Des dizaines de Palestiniens ont lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre israéliennes, qui ont utilisé des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc pour tenter de disperser la foule, a constaté ce journaliste.

Par ailleurs, des heurts se sont multipliés en soirée en Cisjordanie occupée, notamment à Ramallah, à Naplouse, Hébron et au point de passage de Qalandiya, selon des journalistes de l'AFP qui ont aussi fait état de blessés.

A Jérusalem, le Croissant-Rouge palestinien continuait de revoir à la hausse son bilan des blessés palestiniens qui atteignait 395 en fin de soirée alors que des heurts venaient de reprendre à l'Esplanade des Mosquées.

Plus de 100 roquettes tirées, 20 morts dont 9 enfants

Plus de 100 roquettes ont été tirées au total lundi depuis la bande de Gaza vers Israël, a rapporté le Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne sur laquelle l'armée israélienne a mené des frappes de représailles.

Sollicitée par l'AFP, l'armée n'a pas confirmé le chiffre de 100 roquettes. Elle a fait état de "salves de roquettes continues" et a indiqué qu'au moins 45 roquettes avaient été tirées vers Israël, la plupart en direction de la barrière frontalière entre Gaza et le sol israélien.

D'après l'armée, sept roquettes ont été tirées vers Jérusalem, où les sirènes d'alarme des autorités israéliennes ont, fait rare, retenti en début de soirée.

Une des roquettes a endommagé une maison à une quinzaine de km de Jérusalem, a constaté un journaliste de l'AFP.

Aucune victime israélienne n'a été rapportée dans l'immédiat.

A Gaza, au moins 20 Palestiniens, dont neuf enfants, sont morts dans des frappes israéliennes de représailles, selon le Hamas.

L'armée a annoncé avoir frappé un tunnel du Hamas, sans plus de détails.

Le mouvement islamiste, ennemi d'Israël, avait menacé plus tôt l'Etat hébreu d'une nouvelle escalade militaire si ses forces ne se retiraient pas à 18h00 (15h00 GMT) de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, théâtre lundi matin de heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ayant fait plus de 300 blessés.

"Les Brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas) lancent maintenant des roquettes contre l'ennemi à Jérusalem occupée en réponse à ses crimes et à son agression contre la Ville sainte et à ses abus contre notre peuple à Cheikh Jarrah et à la mosquée Al-Aqsa" située sur l'esplanade des Mosquées, ont-elles indiqué dans un bref message.

La possible éviction de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, au profit de colons israéliens est l'un des éléments clés au coeur des tensions ces derniers jours à Jérusalem.

Une audience à la Cour suprême israélienne était prévue lundi matin, mais elle a été reportée sine die en raison du "contexte actuel", a indiqué dimanche soir la justice israélienne.