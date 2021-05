"Depuis le premier jour (de leur implantation en Palestine alors sous mandat britannique dans la première moitié du XXe siècle, NDLR), les sionistes ont transformé la Palestine occupée en un base pour le terrorisme" a affirmé l'ayatollah Khamenei lors d'un discours télévisé.

"Israël n'est pas un pays, mais une base terroriste contre la nation palestinienne et les autres nations musulmanes. Combattre ce régime despotique, c'est se battre contre l'oppression et le terrorisme et c'est le devoir de chacun", a ajouté l'ayatollah qui s'exprimait à l'occasion de la "Journée de Jérusalem" célébrée par la République islamique chaque quatrième vendredi du mois de ramadan.

M. Khamenei s'en est pris à l'"accord du siècle", ainsi qu'a été présenté le "plan de paix" pour le Proche-Orient de l'ex-président américain, embrassé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais rejeté en bloc par les Palestiniens.

Il a aussi répété sa condamnation des récentes normalisations des relations entre Israël et plusieurs pays arabes.

"'L'accord du siècle' qui est un échec et les tentatives de normalisation des relations entre le régime d'occupation (Israël, NDLR) et quelques gouvernements arabes faibles sont de lâches entreprises (de la part de ceux qui y participent) pour échapper au cauchemar (qu'est pour eux) l'unité des musulmans", a déclaré M. Khamenei.

"Je le dis avec force : ces efforts ne mèneront nulle part. Le déclin et le mouvement du régime sioniste vers sa chute ont commencé et ne s'arrêteront pas", a-t-il encore affirmé.

La République islamique instaurée en Iran en 1979 ne reconnaît pas l'Etat d'Israël proclamé en mai 1948 après sa reconnaissance par une résolution des Nations unies.

Le soutien affiché de la République islamique à la cause palestinienne est une constante de la politique étrangère iranienne depuis plus de 42 ans.