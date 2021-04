Les élections législatives palestiniennes du mois prochain, le premier scrutin du genre en quinze ans, ont du plomb dans l’aile. Annoncées à la mi-janvier et programmées le 22 mai, elles sont censées renouveler le Conseil législatif palestinien, le "parlement des territoires". De même, l’élection présidentielle du 31 juillet doit permettre de donner une nouvelle légitimité à l’Autorité palestinienne et d’assurer la relève du président Mahmoud Abbas, 86 ans, de plus en plus contesté en interne. Mais de nombreuses incertitudes s’amoncellent depuis des semaines sur la tenue de ces scrutins.