Syrie: 57 morts dans des raids d'Israël, les plus meurtriers depuis des années

Moyen-Orient

AFP

Au moins 57 soldats et combattants prorégime ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes visant dans la nuit de mardi à mercredi des positions militaires dans l'est de la Syrie, l'attaque la plus meurtrière depuis deux ans et demi.