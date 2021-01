Un accord surprise certes, mais le rétablissement des relations entre les Émirats et le Qatar prendra "plus de temps" Moyen-Orient Vincent Braun

Après l’accord surprise conclu mardi, les quatre États arabes qui avaient placé le Qatar sous embargo total il y a trois ans et demi devraient rapidement lever les restrictions de voyage et restaurer les relations commerciales avec le petit émirat. Pour les Émirats, le rétablissement des relations diplomatiques avec le Qatar prendra "plus du temps" que pour le commerce.