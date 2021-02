Le MV Helios Ray, un bateau israélien transportant des véhicules, "a été victime d'une explosion dans le golfe d'Oman", a indiqué Dryad Global, société spécialisée dans la sécurité maritime.

Le navire effectuait apparemment le trajet entre Dammam, ville portuaire de l'Est de l'Arabie saoudite, et Singapour, au moment de l'explosion jeudi au nord-ouest d'Oman, rapporte la société.

Le navire "est la propriété d'HELIOS Ltd, une société israélienne enregistrée sur l'Ile de Man", ajoute Dryad Global.

Aucun membre de l'équipage n'a été blessé et "le navire semble retourner à (son) port d'origine", selon la même source.

Le Bureau des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) a également fait part de l'explosion indiquant que le navire, sans l'identifier, et l'équipage étaient "en sécurité".

"Des enquêtes sont en cours", a ajouté UKMTO.

Selon le site web Marine Traffic, le bateau, qui bat pavillon des Bahamas, avait quitté Dammam mercredi et devait arriver à Singapour la semaine prochaine.

Dryad Global suggère que l'Iran pourrait être responsable de l'explosion, l'incident intervenant dans un contexte de tensions accrues entre Israël et la République islamique.

"Alors que les détails de l'incident restent flous, il y a une possibilité réaliste que l'évènement soit le résultat d'une activité asymétrique de l'armée iranienne", dit la société de surveillance maritime.

Les tensions sont nombreuses entre les deux pays, "notamment au regard des signes croissants de rapprochement entre l'Iran et l'administration Biden", note Dryad Global.

Par ailleurs, "l'Iran craint de plus en plus l'amélioration des relations entre Israël et les Etats du Golfe", ajoute la société en référence aux récents accords de normalisation entre l'Etat hébreu et des pays comme les Emirats arabes unis ou Bahreïn.