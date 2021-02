Un verdict historique visant l’État syrien: "Le temps de l’impunité est révolu" Moyen-Orient Nerbollier Delphine

© AFP La haute cour régionale de Coblence a reconnu Eyad al Gharib coupable de complicité de crimes contre l’humanité et l’a condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement.

C’est un procès qui fera date. Pour la première fois, un membre du régime syrien a été condamné par la justice pour des crimes commis en Syrie. Ce mercredi, la haute cour régionale de Coblence, en Rhénanie-Palatinat (ouest de l’Allemagne), a reconnu Eyad al Gharib coupable de complicité de crimes contre l’humanité et l’a condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement. À l’automne 2011, ce membre des services de renseignements a arrêté et brutalisé une trentaine d’opposants au régime de Bachar al Assad à l’issue d’un rassemblement à Douma et les a transférés à la prison Al Khatib, près de Damas. Ce centre de torture du régime syrien a donné son nom au procès actuel.