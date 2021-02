Une jeune Yézidie affirme avoir été la victime en Syrie d’un djihadiste belge d’origine tadjike, qui l’a utilisée comme servante et esclave sexuelle pendant trois ans. Ce combattant de l’État islamique (EI) affirmait être "impliqué" dans les attentats de Paris et de Bruxelles, apprend La Libre Belgique.

Ce témoignage rare a été recueilli parmi des centaines d’autres en Irak par le père Patrick Desbois et son traducteur belge, Zaher Zedo Hassan. Il éclaire le rôle qu’ont pu jouer des djihadistes belges dans les crimes contre les Yézidis entre 2014 et 2019, lorsque le groupe djihadiste semait la terreur en Irak et en Syrie. Les Nations unies estiment que les Yézidis ont été les victimes d’un génocide.