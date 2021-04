Le chef de la diplomatie iranienne fragilisé par la diffusion d’un enregistrement "volé" Moyen-Orient Vincent Braun (avec AFP)

© AFP

On aurait voulu éliminer Mohammad Javad Zarif de la course à la présidence qu’on ne s’y serait pas pris autrement. Plusieurs médias étrangers, dont le New York Times, ont diffusé un enregistrement audio présenté comme des extraits d’une conversation avec le chef de la diplomatie iranienne depuis huit ans. On y entend M. Zarif, possible candidat à la prochaine présidentielle du 18 juin, regretter l’influence énorme du pouvoir militaire sur la politique étrangère de la République islamique.