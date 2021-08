Alors que les trois principales villes d'Australie, Sydney, la capitale, Melbourne et Brisbane, sont toujours confinées, la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré pour le troisième jour consécutif un nombre record de contaminations.



Face à la flambée des infections qui se répandent dans les banlieues de Sydney, la première ville du pays qui entame sa septième semaine de confinement, le ministre de la Santé de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, a dit sa frustration de voir les gens ignorer les restrictions et a appelé les habitants à rester chez eux. "C'est la plus grande chose que vous puissiez faire pour nous tous et pour vous-même, pour faire en sorte que nous vainquions ce virus Delta qui fait des ravages dans le monde entier", a déclaré M. Hazzard aux médias.



Il a également annoncé que la ville d'Armidale, à environ six heures de voiture au nord-ouest de Sydney, allait rejoindre les 60% d'Australiens actuellement confinés. Dans l'État de Victoria, où se trouve Melbourne, qui vit depuis jeudi son sixième confinement, les autorités tentent de tracer la source des foyers épidémiques, après l'annonce de 29 nouveaux cas. "Nous ne savons pas d'où ces deux foyers sont partis", a déclaré le Premier ministre de l'Etat, Daniel Andrews.



Sur la côte est de l'île-continent, alors que la ville de Brisbane s'apprête à sortir de son confinement dimanche, les autorités sanitaires ont appelé les habitants à ne pas se relâcher avant l'assouplissement des restrictions.



Longtemps épargnée par la pandémie, l'Australie est aujourd'hui frappée par une flambée des contaminations, portée par le variant Delta et qui menace sa stratégie du "zéro Covid".



Aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire que la vaccination est désormais la seule issue. Mais à ce jour, seuls 20% des quelque 25 millions d'Australiens sont complètement vaccinés, en partie à cause d'un mauvais approvisionnement.