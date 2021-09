Melbourne entrevoit la fin du confinement

Environ cinq millions d'habitants de Melbourne ont ordre de rester à la maison depuis le 5 août. Il s'agit du sixième confinement depuis le début de la pandémie.

Les autorités de l'État de Victoria, dont fait partie Melbourne, ont annoncé que ces ordres seraient levés lorsque 70% des plus de 16 ans seraient entièrement vaccinés, un objectif qu'ils pensent atteindre autour du 26 octobre.

"Le confinement va prendre fin" a déclaré Dan Andrews, premier ministre de l'État de Victoria, ajoutant que la limitation des motifs de sortie et le couvre-feu ne seront plus en vigueur mais qu'une série de restrictions seront toujours appliquées.

Les restaurants et les pubs seront autorisés à rouvrir, mais seulement avec un maximum de 50 personnes entièrement vaccinées assises à l'extérieur, tandis que l'interdiction des visites à domicile restera en vigueur.

Une fois que le taux de vaccination aura atteint 80% - ce qui est prévu pour le 5 novembre environ - les habitants de Melbourne entièrement vaccinés bénéficieront d'un plus grand nombre de libertés et pourront notamment abandonner le masque en extérieur, recevoir jusqu'à 10 visiteurs chez eux et travailler au bureau.

M. Andrews a déclaré que le système de santé serait probablement soumis à une "pression intense" en raison de ces changements, mais que la réouverture échelonnée aiderait Melbourne à "normaliser" sa réponse au coronavirus.

"Nous ne pouvons pas supprimer ce virus de façon pérenne ou permanente. Les confinements ont permis de gagner du temps pour atteindre 70 et 80 % de vaccination", a-t-il déclaré.

La ville, qui a passé près de quatre mois confinée l'année dernière, a enregistré des centaines de nouveaux cas de Covid-19 chaque jour malgré l'application de règles strictes de confinement.

Après avoir appliqué des stratégies "zéro Covid" pendant une grande partie de la pandémie, l'Australie a eu du mal à contenir le variant Delta, plus infectieux.

Les dirigeants des États s'orientent de plus en plus vers un assouplissement des restrictions une fois que la couverture vaccinale est plus élevée.