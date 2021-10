Nouvelle prolongation du confinement dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, restera en confinement pendant au moins deux semaines supplémentaires, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern. Les quelque 1,7 million d'habitants d'Auckland sont en confinement depuis le 18 août, date à laquelle une première contamination au coronavirus a été détectée. Entre-temps, 2.005 infections ont été dénombrées.

Les mesures prises à Auckland autorisent les habitants à rendre visite à leurs amis et à leurs proches, à condition que cela se fasse à l'extérieur et dans le respect de la distanciation sociale. Ces réunions sont également limitées à deux ménages et dix personnes maximum. Les écoles sont fermées et les entreprises ne sont autorisées à fonctionner que si elles sont sans contact.

Dans la région voisine du Northland, les règles pourraient être assouplies vendredi.