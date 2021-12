Cet Australien remporte 3,4 millions d'euros grâce à un rêve prémonitoire: "C'est surréaliste"

Qui n'a jamais rêvé de gagner au lotto et de pouvoir s'offrir ses souhaits les plus fous? Comme bon nombre d'entre nous, cet Australien espérait lui aussi pouvoir un jour remporter le pactole. A tel point qu'il en rêvait - littéralement - la nuit.

"C'est difficile à croire mais il y a quelques années, j'ai rêvé que j'utilisais certains numéros et que je gagnais le premier prix. Depuis, je les utilise à chaque fois que je joue à la loterie", explique-t-il au média Newsweek. Une stratégie qui a fini par payer. En effet, il y a quelques jours, l'homme a remporté pas moins de 3,4 millions d'euros en jouant ses numéros fétiches à "Set for Life", une sorte de "Win For Life" australien.



"J'achète des billets 'Set for Life' chaque semaine. C'est mon jeu de loterie préféré. J'étais en train de faire des courses quand j'ai pensé à vérifier mon billet. Lorsque j'ai scanné le billet, le montant du prix n'apparaissait pas, alors j'ai pensé que j'avais dû gagner quelque chose de bien. Je suis allé directement au siège social pour savoir exactement de quoi il s'agissait. Je ne pouvais pas le croire quand ils m'ont dit que j'avais gagné le premier prix. C'est surréaliste", raconte-t-il, visiblement ému.

Conscient que son anecdote puisse étonner, l'homme insiste: "Je ne plaisante pas ! Ce n'est pas inventé. C'était un rêve tellement réel: j'utilisais les numéros pour jouer à la loterie, puis je gagnais le premier prix. C'était comme une prémonition."

La coquette somme remportée par l'Australien lui permettra, à lui et son épouse, de ralentir la cadence et d'éventuellement prendre une retraite anticipée.