Eruption d'un volcan sous-marin à Tonga: trois morts, selon l'ONU

Le volcan qui a fait éruption samedi est presque entièrement englouti dans le Pacifique. Trois jours après l'éruption qui a provoqué le tsunami et fait trois morts selon l'ONU, l'étendue des dégâts reste mal connue dans ce petit royaume coupé du monde après la rupture du câble le reliant au réseau internet.

L'éruption volcanique, entendue jusqu'en Alaska, à plus de 9.000 km de là, a été la plus importante enregistrée depuis des décennies: un énorme champignon de fumée et de cendres de 30 km de haut, suivi immédiatement du déclenchement d'un tsunami.

Des vagues de 15 mètres de haut ont été enregistrées, a indiqué le gouvernement des Tonga dans un communiqué. Les vagues ont déferlé sur la capitale Nuku'alofa, dont les habitants ont fui vers les hauteurs, laissant derrière eux des maisons inondées, tandis que des roches et de la cendre tombaient du ciel.

Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), citant le gouvernement des Tonga, a fait état de trois morts. Parmi eux figure une Britannique âgée de 50 ans, Angela Glover, emportée par le tsunami après avoir essayé de sauver les chiens de son refuge, selon sa famille.

Des images satellitaires, publiées mardi par Maxar Technologies, montrent une vaste étendue d'eau à l'endroit même où une grande partie du volcan s'élevait au-dessus de la mer avant l'éruption. Seules deux îles volcaniques relativement petites restent émergées.

En effet, "ce que nous voyions au-dessus de l'eau, et qui est détruit maintenant, ce n'était que la pointe d'un volcan qui avait grandi sur le bord de l'énorme volcan sous-marin", a expliqué Heather Handley, vulcanologue à l'université Monash, en Australie.

Sur des images aériennes prises par un vol de surveillance de la Nouvelle-Zélande, la côte d'une île est bordée d'arbres passés du vert au gris sous l'effet des retombées volcaniques. Les cendres volcaniques ont recouvert les champs de l'île, montrent des images d'un avion de patrouille P-8A Poseidon de l'armée australienne.