Eruption d'un volcan sous-marin à Tonga: le pays restera coupé du monde pendant encore plusieurs semaines

Il faudra au moins un mois pour réparer un câble de communication sous-marin reliant les îles Tonga --dévastées par une éruption et un tsunami-- au reste du monde, a indiqué mercredi le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères.

"Le câblodistributeur américain SubCom indique qu'il faudra au moins quatre semaines pour que la connexion des Tonga soit rétablie", a annoncé le ministère dans une mise à jour sur la catastrophe, qui a coupé la petite nation du Pacifique du reste du monde.

Trois jours après l'éruption qui a provoqué le tsunami et fait trois morts selon l'ONU, l'étendue des dégâts reste mal connue dans ce petit royaume coupé du monde après la rupture du câble le reliant au réseau internet.

Digicel, une société internationale de réseau de téléphonie mobile, avait mis sur pied un système temporaire sur l'île via satellite.

Cependant, cette connexion était limitée et parcellaire, ne couvrant que 10% de la capacité habituelle, et donnant la priorité aux communications vocales et par message.

Digicel a fait savoir dans une déclaration que le câble a été sectionné en deux endroits. L'un à 37 kilomètres des côtes, entre Tonga et Fidji, l'autre près de la récente activité volcanique.

La directrice régionale de Digicel, Shally Jannif, a affirmé qu'un bateau était en route vers Tonga pour assurer les réparations.

"Nous savons à quel point il est vital en ce moment que nous gardions les gens connectés. Nous nous concentrons sur tout ce que nous pouvons faire pour assurer que nous sommes à même d'établir une connexion internationale avec Tonga", a-t-elle commenté.