Inondations: des dizaines de milliers d'Australiens évacués

Australie: cinq morts dans des inondations sans précédent depuis des décennies

Au moins cinq personnes ont péri et une autre est portée disparue dans des inondations provoquées par des pluies diluviennes qui sévissent depuis le début de la semaine dans l'Est de l'Australie, submergeant des bâtiments entiers et emportant des voitures, ont indiqué samedi les autorités.