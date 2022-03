Inondations en Australie : le bilan s'élève à 20 morts, des milliers d'habitants contraints d'évacuer à Sydney

Le corps de deux personnes ayant péri dans les inondations à Sydney, ville la plus peuplée d'Australie, ont été retrouvés mardi. Après avoir durement touché le littoral à l'est du pays, les intempéries créent le chaos dans la métropole où des milliers de personnes doivent évacuer face à la montée des eaux.

Une sexagénaire et son fils d'une trentaine d'années ont été retrouvés sans vie mardi, dans la banlieue ouest de Sydney, non loin de leur véhicule. Les autorités expliquent qu'ils ont péri alors que le niveau d'eau a grimpé à hauteur d'homme en quelques minutes à peine la veille à cause des intenses averses qui se poursuivent sur la côte de la Nouvelle-Galles du Sud. Ces deux victimes supplémentaires portent à une vingtaine le bilan des personnes décédées dans cet évènement climatique extrême causé par La Nina.

Quarante mille habitants de cet Etat ont reçu l'ordre d'évacuer pour échapper aux inondations, et vingt mille autres ont reçu des avertissements en ce sens, en particulier dans la banlieue ouest de Sydney, dans le bassin de la rivière George, et au nord de la ville où le barrage de Manly a commencé à déborder.

©AFP

©AFP

Les intempéries créent le chaos dans la cité de 5,5 millions d'habitants alors que de nombreuses routes sont rendues inaccessibles - car sous eau, avec bon nombre de véhicules pris au piège -, que la circulation des trains est fortement perturbée et que bien des écoles sont fermées.

Au cours des jours passés, les précipitations ont causé la dévastation plus au nord de l'Etat, où plus de 3.000 maisons sont sinistrées, ainsi que dans le Queensland voisin. Un millier de militaires ont d'ailleurs été déployés pour porter assistance au nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le Premier ministre de l'Etat, Dominic Perrottet, a présenté ses excuses mardi après ce qu'il a qualifié de "folle catastrophe naturelle imprévue". Il a reconnu que la capacité de réponse à de telles situations d'urgence n'avait pas été améliorée depuis le mortel épisode des feux de forêts fin 2019 - début 2020, qui a tué plus de 30 personnes.

L'Australie est très exposée au changement climatique, avec une amplification des phénomènes météorologiques extrêmes. Le Conseil du Climat australien a à ce titre épinglé le dirigeant, assurant qu'il ne s'agissait pas d'une "folle catastrophe": "Les scientifiques, les services d'urgence, les communes, les médecins et même les sportifs mettent en garde contre l'escalade des désastres depuis des années. Il faut appeler cela par son nom: le changement climatique", a commenté sur Twitter l'organe.