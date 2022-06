Le gouvernement le plus égalitaire de l'histoire d'Australie prête serment

Dans l'histoire du pays, il s'agit du gouvernement le plus équilibré en termes de genres. Deux des plus importants ministères sont désormais dirigés par des femmes: la ministre des Affaires étrangères Penny Wong et la ministre de l'Intérieur Clare O'Neil.

Richard Marles, vice-président du parti travailliste depuis 2019, endosse un double rôle en tant que vice-premier ministre et ministre de la Défense.

Anthony Albanese est "fier" de cette "équipe expérimentée, diversifiée et énergique", a-t-il tweeté. Penny Wong a renchéri, se disant "fière que nous ayons accueilli de nouveaux membres au sein du groupe du Labour qui reflètent tant l'Australie moderne".

La cérémonie de mercredi fait suite à la prestation de serment d'un cabinet intérimaire de cinq personnes qui avait permis à M. Albanese et Mme Wong de participer à un sommet international au Japon la semaine dernière.

Le parti travailliste a décroché une nette victoire lors des élections du 21 mai en Australie, la formation se retrouvant au pouvoir pour la première fois en près d'une décennie et réservant une amère défaite au parti conservateur de l'ancien Premier ministre Scott Morrison.

Les travaillistes ont remporté 77 des 151 sièges à la chambre des représentants, la chambre basse du parlement australien, ce qui signifie que M. Albanese dispose d'une courte majorité et ne dépend pas du soutien d'autres partis pour gouverner.