Australie: un homme arrêté après des coups de feu à l'aéroport de Canberra

La police a évacué et fermé le principal aéroport de la capitale australienne, menant à la suspension de nombreux vols.

"Un homme est entré dans l'aéroport de Canberra dans la zone des départs. Il s'est assis dans l'une des zones adjacentes aux fenêtres en verre", a déclaré le commissaire Dave Craft aux journalistes à l'extérieur du bâtiment de l'aéroport.

"Après environ cinq minutes, cet homme a pris une arme à feu en sa possession et a tiré environ cinq fois", a-t-il détaillé.

Le Premier ministre Anthony Albanese a été mis au courant de l'incident:

"On m'informe qu'un homme a été arrêté et qu'il n'y a aucune menace en cours", a-t-il exprimé dans un communiqué.

De l'extérieur, plusieurs impacts de balle étaient visibles sur la façade vitrée de l'aéroport, selon des images diffusées par la chaîne publique australienne ABC.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un policier immobilisant un homme au sol à l'intérieur du terminal tandis que les alarmes retentissaient dans le principal aéroport de la capitale.

"La police a été avertie (...) à la suite d'informations faisant état de coups de feu dans le terminal principal", a indiqué la police de la capitale australienne. "Peu de temps après, une personne a été placée en garde à vue et une arme à feu a été confisquée", a-t-elle ajouté, soulignant que l'homme semblait avoir agi seul.

Le motif de l'assaillant présumé n'est pour l'heure pas claire.

La situation est maintenant sous contrôle, selon la police.

La journaliste d'ABC Lily Thomson, sur place, a dit avoir entendu des coups de feu avant que les gens ne commencent à crier.

Elle a vu une femme effrayée qui s'occupait d'un bébé. "Nous avons tous couru et je suis restée avec cette grand-mère et son bébé et (nous nous sommes) cachés derrière le bureau d'information", a-t-elle relaté sur ABC.

"Nous sommes restés là pendant quelques minutes jusqu'à ce que la sécurité nous dise d'évacuer vers le parking".

"Tout le monde se cachait derrière des chaises et les gens couraient", a-t-elle ajouté.

L'aéroport de Canberra a déclaré qu'il travaillait avec les compagnies aériennes pour relancer les vols d'ici dimanche après-midi. Certains vols ont été annulés