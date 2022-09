La Nouvelle-Zélande supprime les dernières importantes restrictions liées au Covid

La Nouvelle-Zélande supprimera, à partir de mardi, les principales restrictions liées à la pandémie de coronavirus encore en vigueur dans le pays, rapporte lundi The New Zealand Herald.

Le port du masque sera notamment totalement aboli, sauf dans les maisons de retraite et dans les établissements de soins, où il restera obligatoire. La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a qualifié cette décision d'"étape importante" et indiqué que celle-ci avait été prise sur la base de conseils de santé. Le faible nombre de cas et d'admissions à l'hôpital dans le pays a notamment été pris en compte, tout comme l'important taux de vaccination et la plus grande disponibilité des médicaments antiviraux, a-t-elle ajouté.

La Nouvelle-Zélande a totalement rouvert ses frontières en juillet 2022 après les avoir fermées en mars 2020 à l'aune de la pandémie de Covid-19. La politique du pays en matière de coronavirus a longtemps été très stricte mais le besoin urgent de main-d'œuvre et la pression exercée par l'industrie touristique en déclin ont accéléré sa réouverture.