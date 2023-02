"Journée critique" en Nouvelle-Zélande : une tempête prive des milliers de personnes d'électricité

A general view of a damaged road after a storm battered Titirangi, a suburb of New Zealand's West Auckland area, on February 13, 2023. - Thousands of homes in New Zealand were without power and flights were grounded Monday as a tropical storm lashed the north of the country. (Photo by Diego OPATOWSKI / AFP) ©AFP or licensors

L'état d'urgence a été déclaré dans cinq régions du nord de l'archipel, dont Auckland. Quelque 58.000 personnes sont privées d'électricité sur l'île du Nord, les responsables prévenant que la restauration du réseau pourrait prendre plusieurs jours. "Tant que les conditions météorologiques resteront aussi sévères, il sera dangereux" de travailler sur le réseau, a indiqué M. McAnulty. Des rafales de vent atteignant 140 km/h se sont abattus sur le nord de la Nouvelle-Zélande, tandis que le pont du port d'Auckland a été secoué par des rafales allant jusqu'à 110 km/h.

M. McAnulty a fait savoir que le gouvernement envisageait de déclarer l'état d'urgence national pour la troisième fois seulement dans l'histoire du pays, "mais nous n'aurons peut-être pas à le faire". Les conditions météorologiques ont également bouleversé le réseau de transport néo-zélandais, les vols, les trains et les horaires de bus étant tous gravement affectés. Air New Zealand a indiqué qu'elle avait jusqu'à présent annulé 509 vols, mais que le trafic devrait reprendre normalement mardi. La compagnie aérienne a précisé que 10.000 clients internationaux ont été concernés par ces annulations, et que les vols n'ont pas été remplacés pour 6.500 d'entre eux.