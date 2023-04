Les adieux émouvants de l’ancienne Première ministre néo-zélandaise au parlement : “J’espère avoir montré quelque chose de totalement différent”

"J'espère avoir montré quelque chose de totalement différent. Que l'on peut être anxieuse, sensible, gentille et avoir le cœur sur la main", raconte-t-elle. "Vous pouvez être mère ou non. Vous pouvez être un ex-mormon ou non. Vous pouvez être une intello, une pleureuse, une câlineuse. Vous pouvez être tout cela. Et non seulement vous pouvez être ici mais vous pouvez diriger tout comme moi", a conclu Jacinda Ardern sous un tonnerre d'applaudissements.

L'actuel dirigeant néo-zélandais, Chris Hipkins, a également annoncé ce mardi que Jacinda Ardern prendra ses nouvelles fonctions d'ici le 17 avril comme envoyée spéciale pour l'Appel de Christchurch dont l'objectif est l'éradication de la haine en ligne.