Belge portée disparue en Tasmanie : les recherches terrestres et aériennes

La police australienne a poursuivi ses recherches terrestres et aériennes mercredi pour retrouver une Belge qui voyageait en Tasmanie et n’a plus été aperçue depuis le 17 juin dernier. Céline Cremer visitait seule en voiture ce territoire insulaire au sud du pays.