”Je veux juste savoir où elle est” : le cri du cœur de la sœur de la Belge disparue en Australie

La police, qui a reçu lundi un rapport faisant état de “préoccupations concernant son état de santé”, a lancé une opération de recherche à l’aide de drones et d’agents au sol ainsi que d’un appel à témoin.

Sa meilleure amie s’est également exprimée mardi, expliquant que Céline “s’engageait dans un périple mi-professionnel, mi-touristique. Sur place, elle travaillait comme serveuse”. ” Mon dernier contact avec remonte au 13 juin. Elle revenait d’un festival de musique à Hobart et devait me recontacter pour me raconter. Moi, je garde espoir”, a déclaré la jeune femme.

Céline Cremer en Australie, 6 mois après sont départ de la Belgique. ©DR

Ce jeudi, c’est la sœur de Céline qui s’est exprimée dans un appel à l’aide sur le média australien 9News. “L’attente est le pire de tout. Nous sommes impuissants ici et nous voulons juste savoir”, a déclaré la Liégeoise, qui attend des nouvelles depuis le sol belge.

Elle a déclaré au journal Het Nieuwsblad que le portable de Céline s’est connecté pour la dernière fois le 20 juin. Elle s’est exprimée sur les ondes australiennes afin d’appeler la population à chercher des informations : “Ouvrez simplement les yeux et si vous avez le temps, s’il vous plaît, partez à la recherche de notre sœur avec la police. Je continue d’espérer la retrouver. Quel que soit le problème, je veux juste savoir où elle est.”

Elle mentionne également une personnalité pétillante, sociable, altruiste, qui aime les voyages et les bons moments. Elle est “sa meilleure amie”, dit-elle également.