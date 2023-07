De nombreuses théories ont d’ores et déjà été évoquées sur les réseaux sociaux, évoquant évidemment la théorie d’un objet issu d’un OVNI. La police d’Australie a, quant à elle, estimé qu’il s’agissait probablement d’un “débris spatial”. L’agence spatiale australienne va également dans ce sens : “L’objet pourrait provenir d’un lanceur spatial étranger et nous sommes en contact avec nos homologues internationaux qui pourraient nous fournir plus d’informations”, écrit-elle sur Twitter.

Mais la police a tout de même fait preuve de méfiance et établi un cordon de sécurité autour du cylindre pour que les locaux cessent de s’en approcher. Une dernière analyse ayant eu lieu mardi a cependant établi que l’objet n’était pas dangereux.

Selon Alice Gorman, archéologue de l’espace à l’université Flinders d’Adélaïde, il s’agirait de la troisième phase d’un lanceur de satellites polaires lancé par le passé par l’Inde. “Il est identique en termes de dimensions et de matériaux”, confirme-t-elle.

Selon la chercheuse, l’état majoritairement intact du cylindre suggérerait qu’il n’a pas atteint l’espace extra-atmosphérique avant de se détacher. Il serait alors tombé dans l’océan il y a cinq à dix ans jusqu’à ce qu’une tempête le ramène sur la côte.