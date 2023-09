Des chercheurs belges en Australie pour créer une banque de collecte de bananes sauvages

Les bouleversements climatiques comme la sécheresse et l'apparition de maladies et de parasites végétaux représentent un défi de plus en plus grand pour l'alimentation d'une population humaine en pleine croissance, explique le Jardin botanique de Meise. "Mondialement, nous sommes donc à la recherche de nouvelles espèces sauvages qui ont le potentiel génétique pour résister à ces virus, champignons et autres menaces", embraie Koen Es, collaborateur de l'institution brabançonne.