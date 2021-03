Depuis quelques jours, la côte Est de l'Australie est en proie à des inondations sans précédent, provoquées par des pluies torrentielles dans la région de Sydney. Ces crues historiques ont conduit à l'évacuation de centaines de résidents ... et ont bien failli mettre un mariage en péril.

Samedi 20 mars, Kate Fotheringham et son compagnon devaient s'unir à Wingham, en Nouvelles-Galles du Sud. Fidèles à la tradition, Kate et son futur mari avaient prévu de passer la nuit séparé, chacun dans leur famille respective avant de se retrouver pour le grand jour. Le vendredi soir, Kate se rend alors chez ses parents, à l'écart de la ville, alors que des pluies importantes s'abattent sur la région.



Les précipitations sont tellement abondantes que lorsqu'elle se réveille le Jour J, Kate constate que le pont qu'elle doit emprunter pour rejoindre Wingham - la seule voie accessible - est complètement sous eau. "Je m'étais déjà résignée au fait qu'il pleuvrait, et que je devrais porter des bottes de pluie pour mon mariage, mais je n'avais jamais imaginé que nous aurions à faire face à une inondation qui ne se produit qu'une fois tous les cent ans", raconte la mariée au Guardian. "Pendant un moment, j'ai craqué et me suis mise à pleurer", admet-elle. "Mais ensuite je me suis dit qu'il fallait absolument trouver une solution".



Kate et toute sa famille décident alors de remuer ciel et terre pour que Kate puisse rejoindre le lieu de la cérémonie pour que le mariage ait bien lieu. Après avoir envisagé de faire le trajet en bateau, ce qui aurait été trop risqué au vu des conditions météorologiques, Kate a décidé de faire appel à un hélicoptère. Grâce à des messages postés sur les réseaux sociaux, un hélicoptère d'une chaîne de télévision locale a finalement pu aller chercher Kate et l'amener au domicile de son mari.

Malgré d'autres complications logistiques, Kate et son mari ont finalement pu se dire oui. Leur mariage restera sans aucun doute un souvenir exceptionnel...