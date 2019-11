Théo Hayez est porté disparu en Australie depuis le mois de mai.

Mais une découverte pourrait permettre de faire avancer l'enquête. Le Daily Mail annonce qu'un bâton ensanglanté a été retrouvé près de l'endroit où Théo Hayez a été localisé pour la dernière fois.

C'est dans les dunes de sable près du cap Byron que le Belge de 18 ans a été localisé à l'aide de son téléphone, avant de disparaître. Un bâton tâché de sang, long d'un mètre et demi, aurait été retrouvé par des SDF environ trois semaines après la disparition de Théo Hayez. Sur ce bâton, on voit une inscription tout le long du manche. "The judge", peut-on lire.

© D.R.



Pour rappel, la police a interrompu les recherches mais l'enquête se poursuit.