Les Australiens qui atterriront à Sydney à partir du 18 juillet devront s'acquitter de 3.000 dollars locaux (environ 1.850 euros) pour leur séjour forcé de 14 jours dans un hôtel, a annoncé dimanche la province de Nouvelle-Galles du Sud. Le prix sera de 1.000 dollars supplémentaires pour un conjoint et de 5.000 dollars pour une famille de quatre.



Les frais étaient jusqu'à présent pris en charge par les autorités provinciales, ce qui leur a déjà coûté plus de 50 millions de dollars australiens. Elles estiment désormais que les habitants ont eu suffisamment de temps pour rentrer. Sydney est la principale porte d'entrée du pays pour les vols internationaux, d'autant plus que l'aéroport de Melbourne est actuellement fermé en raison du confinement imposé dans la région. Le nombre d'Australiens autorisés à rentrer chez eux via une liaison transfrontalière a été réduit à 4.000 par semaine, a annoncé vendredi le Premier ministre Scott Morrison.