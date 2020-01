Des fumées des incendies australiens ont atteint mardi le sud du Brésil, après l'Argentine et le Chili, selon l'Institut brésilien de recherches spatiales. Dévoilant des photos prises depuis un satellite, l'Institut précise que ces fumées ont atteint l'Etat du Rio Grande do sul, le plus méridional du pays.

L'entreprise privée de météorologie MetSul, référence régionale en la matière, a également fait état sur Twitter de l'arrivée de ces fumées à Porto Alegre, capitale de l'Etat de Rio Grande do Sul, précisant toutefois que cette présence de fumées était "imperceptible".

Les fumées des gigantesques incendies qui ravagent l'Australie depuis des semaines ont atteint le Chili et l'Argentine après avoir parcouru plus de 12.000 km au-dessus du Pacifique, avaient annoncé lundi les services météorologiques de ces deux pays sud-américains.

Le nuage de fumée se situe à 6.000 mètres d'altitude et aucun phénomène météorologique n'est annoncé qui pourrait le faire descendre vers la surface de la terre, avait alors indiqué à l'AFP Patricio Urra, un responsable de l'institut de météorologie chilien.

L'Australie est en proie depuis septembre à de gigantesques incendies qui ont fait 24 morts et dévasté une superficie presque équivalente à l'île d'Irlande.