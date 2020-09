Fahey a occupé le poste de président de l'AMA entre 2008 et 2013 après avoir succédé au Canadien Dick Pound. "Il était un bâtisseur, il a rempli les fonctions de ce poste avec justice, diplomatie et intégrité", a écrit l'AMA dans son communiqué.

"John a été un président merveilleux et une personne exceptionnelle, a commenté Olivier Niggli, le directeur général de l'AMA. "Il avait des valeurs très fortes et a toujours agi dans le meilleur intérêt de l'AMA et du sport propre. C'était un vrai leader, un homme d'État et un gentleman. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l'ont connu et qui ont travaillé avec lui à l'AMA."

Début 2014, Fahey avait été remplacé par le Britannique Craig Reddie, lui-même remplacé par le Polonais Witold Banka le 1er janvier dernier après un mandat de six ans.