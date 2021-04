Aucun pays n’est aussi résolument engagé que l’Australie dans une politique de confrontation ouverte avec la Chine - une situation d’autant plus remarquable que la tendance est aujourd’hui, pour les démocraties occidentales, de se plier sans broncher aux exigences de Pékin, et d’autant plus étonnante que l’économie australienne est extrêmement dépendante du marché chinois, qui absorbe un tiers de ses exportations.