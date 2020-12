C'est sans aucun doute l'un des seuls pays au monde où le passage à l'an neuf s'est déroulé presque que comme d'habitude. En effet, en Nouvelle-Zélande, les citoyens ont célébré la nouvelle année tous ensemble dans les rues, et non par écrans interposés comme ça a été et ça sera le cas dans le reste du monde. Des images tournées à Auckland montrent d'ailleurs de grandes foules rassemblées pour assister à un feu d'artifice autour de la Sky Tower. Et tout cela, sans masques ni distanciation sociale. En effet, il n'y a presque plus de restrictions sanitaires dans le pays, qui a su rapidement contrer l'épidémie.

Grâce à des mesures strictes dès le mois de février dernier, la Nouvelle-Zélande a réussi à endiguer un maximum la propagation du coronavirus. Le pays a décrété la fermeture des frontières fin février, et à la moindre alerte concernant un cas de contamination au Covid-19, des mesures de confinement ont été imposées dans le pays, puis plus tard par État en fonction d'où avait été découvert le(s) nouveau(x) cas. Suite à la découverte d'un nouveau foyer de Covid-19 à Auckland à la fin du mois d'août par exemple, c'est l'ensemble de la ville, soit 1,4 million d'habitants, qui a été confinée. Le résultat de ces mesures rapides et strictes: moins de trente décès dus au coronavirus dans le pays, où 2.162 cas ont été détectés au total. Aujourd'hui, le masque et les gestes barrières ne sont plus imposés en rue. Et les frontières sont toujours fermées.

Une équipe de cinq millions de personnes

Pour beaucoup de monde, la réussite de cette bataille contre le coronavirus est due à la Première ministre, Jacinda Ardern, qui a su fédérer sa population autour de cette lutte. En novembre dernier, Caroline Ducobu, Belge installée depuis 20 ans à Auckland, a expliqué à la RTBF que la cheffe d'État avait réussi à rassembler sa population : "Elle s’est montrée ferme et empathique à la fois. Elle a beaucoup joué sur la notion d’équipe, une équipe de 5 millions d’habitants, et cette notion, ici, dans cette nation de rugby, a fait écho auprès de tout le monde".

Une équipe qui est donc finalement bien récompensée pour cette nouvelle année.