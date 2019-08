1 Vidéo

L'appel du cardinal Pell, ancien ténor du Vatican, contre sa condamnation pour pédophilie rejeté

La justice australienne a confirmé mercredi en appel la condamnation à six ans de prison du cardinal George Pell, ancien numéro trois du Vatican, pour viol et agressions sexuelles sur deux enfants de choeur dans les années 1990, et a ordonné son ...