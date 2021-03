Le séisme de magnitude 7,4 a eu lieu à 18h41 HB.

Son épicentre se trouvait au niveau des Îles Kermadec, qui font partie de la Nouvelle-Zélande, à une profondeur de 55,6 km. Selon le journal New Zealand Herald, cet épicentre était localisé plus précisément près de l'Île Raoul, la plus grande de l'archipel.

Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique n'exclut pas la possibilité d'un tsunami. Des vagues de 0,3 à 1 mètre de haut pourraient se former, a-t-il prévenu.

Une réplique d'une magnitude de 5,5 a été enregistrée au large du même archipel à 18h59 HB, selon l'USGS. L'épicentre se trouvait à une profondeur d'à peine 10 km