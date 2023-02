Tsunami, explosion : attention à ces photos et vidéos qui circulent sur les séismes en Turquie et Syrie

Les séismes n’ont pas provoqué l’explosion d’une centrale nucléaire turque

Dans un tweet publié le 7 février, un utilisateur assure qu’une explosion aurait eu lieu dans une centrale nucléaire turque suite aux séismes. Il accompagne la publication d’une vidéo montrant la supposée explosion et précise que l’information n’a pas été vérifiée à ce stade.

Un tweet publie une vidéo montrant une explosion et assurant qu'il s'agit d'une centrale nucléaire en Turquie. ©D.R.

Comme l’ont fait remarquer de nombreux internautes, il s’agit d’une vidéo de l’explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. À l’origine, elle avait été postée sur Twitter par le journaliste italien Tancredi Palmeri.

Selon Reuters, le site nucléaire turc le plus proche du séisme n’a pas été endommagé par les séismes. Il s’agit d’une centrale nucléaire encore en construction située à 240 kilomètres de l’épicentre du premier séisme survenu le 6 février. “Des tremblements de terre d’une magnitude d’environ 3 ont été ressentis ici […] mais nos spécialistes n’ont révélé aucun dommage aux structures des bâtiments, aux grues et aux équipements”, a déclaré la société russe d’énergie nucléaire Rosatom, qui exploite le site. “Nous menons des mesures de diagnostic approfondies pour nous assurer que les opérations de construction et d’installation peuvent se poursuivre en toute sécurité”.

Ces vidéos ne montrent pas de tsunami après le séisme

Une vidéo montrant les vagues d’un tsunami toucher la côte, publiée par la page Facebook “Turkey Earthquake 2023”, avait été vue plus de 18 000 fois au moment d’écrire ces lignes.

Une vidéo publiée sur Facebook montre un tsunami toucher la côte. L'internaute assure que c'est en Turquie. ©D.R.

Même si des alertes ont été déclenchées suite aux puissants séismes, aucun tsunami n’a été enregistré en Turquie. La vidéo a pu être retracée par le site de fact checking Full Fact à un “mini” raz-de-marée qui a eu lieu en mars 2017 à Durban, en Afrique du Sud. La séquence avait d’ailleurs été mise en ligne sur Youtube le 13 mars 2017.

Une autre vidéo, cette fois postée sur Twitter, prétendait elle aussi montrer un tsunami touchant la Turquie. Encore une fois, il s’agissait d’une vieille vidéo sortie de son contexte puisque la vidéo montrait un séisme ayant eu lieu au Japon en 2011.

Ce chien n’est pas couché aux côtés d’une victime turque

Plusieurs publications, sur Facebook ou sur Twitter, ont utilisé une photo montrant un chien couché à côté d’une personne apparemment coincée dans les décombres.

Un tweet partage plusieurs photos de chiens sauveteurs suite aux séismes en Turquie et en Syrie. ©D.R.

Encore une fois, cette photo est sortie de son contexte. Une simple recherche inversée permet de remonter à la photo d’origine, disponible sur plusieurs banques d’images en ligne depuis fin 2018 (IStockPhoto et Alamy). Selon les métadonnées, qui détaillent les informations liées à la photo, le cliché date du 18 octobre 2018 et aurait été pris par un photographe tchèque, Jaroslav Noska.

Par contre, ni les métadonnées, ni la liste des tremblements de terre qui ont eu lieu en 2018 ne permettent de déterminer précisément le lieu de la prise de vue. Seule certitude : la photo n’a pas été prise suite aux séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie ce lundi.

Cette vidéo de surveillance ne montre pas un magasin pendant l’une des secousses

De nombreuses publications sur les réseaux sociaux (ici, ici ou ici par exemple) et sur Youtube ont partagé une vidéo en assurant qu’il s’agissait d’une vidéo de surveillance montrant l’intérieur d’un “célèbre hôtel turc” lors de l’un des séismes qui a touché la Turquie.

La Source - Séismes en Turquie et en Syrie : attention aux images trompeuses ©D.R.

Comme pour la vidéo du tsunami, on retrouve la séquence sur la page Facebook “Turkey Earthquake 2023”. La publication contient un appel aux dons et appelle les internautes à la contacter en messages privés pour recevoir plus de détails.

Il s’agit une fois de plus d’une vidéo attribuée à tort à ce qu’il s’est passé en Turquie. La séquence filmée a pourtant bel et bien été prise en Turquie… mais elle date du 30 octobre 2020, lorsqu’un tremblement de terre d’une magnitude de 7.0 avait eu lieu dans la mer Egée, touchant la ville d’Izmir. La vidéo avait été utilisée par des sites d’informations turcs dans des reportages diffusés en ligne les 30 et 31 octobre 2020 (ici et ici). Elle avait par ailleurs été largement partagée sur les réseaux sociaux à l’époque.

Ce bâtiment ne s’est pas écroulé suite à la puissance des séismes

Enfin, le dernier exemple de cet article est une vidéo publiée sur les réseaux sociaux (ici, ici ou ici) La séquence, visionnée plusieurs centaines de millier de fois au moment d’écrire cet article, montre un bâtiment en train de s’effondrer le long d’une route sur laquelle des voitures passent.

Une vidéo partagée plusieurs fois sur internet montre un bâtiment s'écrouler. Les personnes qui publient la séquence assurent qu'il s'agit d'un bâtiment en Turquie. ©D.R.

Plusieurs fact-checkers (ici, ici ou ici par exemple) ont pu établir que les images avaient été prises dans la ville de Djeddah, en Arabie Saoudite. La vidéo avait en effet déjà été postée sur TikTok en janvier 2022 ainsi que sur Youtube en avril 2022. Cet enregistrement permet d’ailleurs de voir la date d’enregistrement de la vidéo, qui remonte au 11 avril 2022, peu avant midi.

Ces informations concordent avec le controversé plan de démolition des autorités saoudiennes, qui fait partie de la stratégie du prince héritier Mohammad bin Salman et qui touche un demi-million de personnes dans plus de 60 quartiers de la ville côtière de Djeddah.

La Source ©R. Batista

Avec “La Source”, La Libre Belgique se lance dans le fact checking. Cette rubrique a pour objectif d’analyser, décortiquer, recontextualiser et vérifier des faits liés à l’actualité. Comme l’indique la notion même de “fact checking”, la démarche repose exclusivement et systématiquement sur une analyse factuelle, la collecte de sources vérifiables, identifiables et objectivables, citées et référencées dans chacun de nos articles.

Libre au lecteur qui le désire de refaire, à son tour, ce travail journalistique sur base des informations communiquées, et de nous signaler d’éventuelles erreurs ou imprécisions via l’adresse factchecking@lalibre.be