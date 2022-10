Que célèbre-t-on exactement à Halloween?

"Les bonbons ou la vie!?", voilà ce que l'on peut entendre en ouvrant la porte aux petits enfants déguisés en vampire, sorcière ou encore en fantôme. Comme tous les ans, depuis presque toujours, chaque 31 octobre nous fêtons Halloween. Son origine? Une fête païenne vieille de plus de 2500 ans.

C'est en Irlande que l'on retrouve les origines de ce folklore. D'ailleurs, le nom "Halloween", signifie en vieille anglais "la veille de tous les saints", jour qui précède la Toussaint. Autrefois, cette journée s'appelait "Samhain" avant d'être connue sous son nom actuel. De plus, les célébrations ne duraient pas qu'une seule nuit mais six jours entiers, du 29 octobre au 4 novembre.

Pourquoi une citrouille?

Au départ, la citrouille n'était pas du tout associée à Halloween. C'est au 19ème siècle, avec l'immigration irlandaise aux États-Unis que la cucurbitacée orange a alors fait son apparition. Ce sont les navets qui étaient utilisés en guise de lanternes à l'époque, mais n'en trouvant pas sur le sol américain, la citrouille est apparue et devenue indissociable à cette fête.

Mais pourquoi l'utilise-t-on comme lanterne? Ici, il s'agit d'une légende, elle est irlandaise et s'appelle "Jack à la lanterne". Ce personnage très connu pour les fans de la première heure, aurait défié le Diable et se serait retrouvé mort entre le paradis et l'enfer. Jack erre alors dans l'obscurité et décide donc de se servir d'un navet en guise de lanterne. Une histoire originale tout comme la fête à laquelle elle est liée!