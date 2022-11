Pourquoi il faut parler à son chat comme à un bébé

Une étude scientifique française publiée dans Animal Cognition et relayée par France info indique que les chats comprennent les humains qui leur parlent comme à un très jeune enfant.

Avant d’arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’université de Paris-Nanterre ont mené une expérience à l’école vétérinaire de Maisons-Alfort (Île-de-France) avec des étudiants de l’école et leurs chats. Seize chats ont été placés, avec leurs propriétaires, dans une salle où se trouvaient différents jouets : grattoirs, cachettes, petits circuits en hauteur. Il a été demandé aux maîtres d’enregistrer plusieurs phrases avec différentes intonations. Les propriétaires devaient d’abord utiliser un ton normal, et puis un ton un peu bêta. Celui qu’on utilise généralement pour parler à un bébé. Puis ils ont diffusé les audios, et observé les réactions des félins.

L’intérêt de ces animaux diminue lorsque leur maître leur adresse une phrase sur un ton banal. Par contre, quand il parle sur un ton plus enjoué, les chats dressent l’oreille, viennent aux pieds, ou arrêtent leur toilette en cours.

Cette conclusion n’est vraie que lorsque c’est le maître qui s’adresse à son chat. Une observation qu’on sait invalide pour les chiens, qui s’intéressent à toutes les personnes qui parlent comme à des bébés.

Peur d’avoir l’air bête ? Selon une des auteures de cette étude, Charlotte de Mouzon, cela relève du bien-être animal et de notre bien-être. N’ayez pas peur du ridicule, c’est pour le bien de tout le monde.