”Ils nous détruisent” : les premières images de la série Meghan&Harry interpellent

"Harry et Meghan attaquent frontalement la famille royale. La guerre est ouverte"

Dans ces dernières, l’on peut voir le prince Harry dans la suite Windsor de l’aéroport d’Heathrow. La scène date de mars 2020. “Nous venons de terminer nos deux semaines, notre dernier effort, notre dernière série d’engagements royaux”, explique le mari de Meghan Markle se filmant avec la caméra de son téléphone. “C’est vraiment compliqué de regarder en arrière à présent et de se demander 'Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Comment en est-on arrivé là ?'”

Son épouse apparaît ensuite à l’écran. “Je ne sais même pas par où commencer”, s’exprime la jeune femme, assise sur son lit, serviette dans les cheveux.

”Je suis inquiet”

Des images du couple défilent ensuite. Meghan et Harry présentent leur fils Archie à la famille royale. “Mon travail est de garder ma famille en sécurité”, explique le prince Harry. “De par ma naissance, avec tout ce qui l’accompagne et la haine qui s’est développée au cours des trois dernières années, en particulier contre ma femme et mon fils, je suis inquiet pour la sécurité de ma famille.”

Revenant sur la pression médiatique s’exerçant sur leurs épaules depuis de nombreuses années, le couple regrette que personne n’ait pris sa défense. “En ne faisant rien, ils nous détruisent”, estime Meghan Markle, visiblement émue.

Face à ces premières scènes, le journaliste de la BBC Sean Coughlan a déjà estimé que cette série relevait plus “du drame psychologique que du documentaire”.