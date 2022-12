Sapin, Etincelles et Neige sont les trois bougies parfumées et raffinées de la collection Diptyque, en édition limitée. Notes boisées, mêlées d’accents de mimosa miellés pour la première, d’un vert profond ; senteur réconfortante d’un feu de bois, adoucie de notes gourmandes de café et de cacao, pour la deuxième, d’un rouge sombre ; et harmonie duveteuse de fleurs d’héliotrope et de muscs blancs, pour la troisième, d’un bleu nuit.

Les bougies parfumées de Diptyque ©Diptyque

Diptyque, Coffret de 3 bougies de 70 g en vente chez Senteurs d’Ailleurs, 118 €

Des joyaux olfactifs

Parfois, il faut oser une “petite folie”. La Nouvelle année pourrait être l’occasion de (se) faire ce plaisir. Les vrais amateurs de parfum et de flacons raffinés succomberont alors peut-être à la tentation de la Maison Valmont. Avec la collection Storie Veneziane, la prestigieuse marque suisse vous invite à une escapade vénitienne. Il faudra toutefois choisir entre l’oriental gourmand de Mica D’Oro, le fleuri oriental de Rosso, l’ambré de Gaggia medio… entre autres.

Collection Storie Veneziane de la prestigieuse Maison Valmont ©Valmont

De subtiles fragrances lovées dans un flacon rehaussé d’un masque de verre orné d’une feuille d’or. Quand on aime…

Maison Valmont, Extrait de parfum, collection Storie Veneziane, 100 ml, 490 €

Des diffuseurs de bien-être

Moins de stress pour 2023 : c’est pas une bonne idée, ça ? C’est en tout cas ce que nous souhaite Pranarôm, avec sa gamme de diffuseurs d’huiles essentielles, sous le signe du bien-être au naturel. Version Arty pour les intérieurs dans le style art déco, Pop pour un design épuré ou Joy disco avec ambiance lumineuse multicolore, il y en a pour tous les goûts. Quant aux coffrets diffusables “Les essentielles” (30 €) ils proposent trois mélanges plus spécifiques pour amener à la relaxation, purifier l’air et apporter une note dynamisante dans l’atmosphère. En l’occurrence Zen, orange et cèdre ; Eucaly’pur, eucalyptus et menthe ; et Force et vitalité avec des huiles essentielles de ravintsara et pin.

Le diffuseur de bien-être de Pranarôm ©Pranarôm

Pranarôm, Diffuseur ultrasonique Joy Disco, 49 €

Le calendrier de l'après

Histoire de faire les choses autrement, le Spa Cinq Mondes du Dolce La Hulpe Brussels propose son tout premier calendrier… de l’après. Mais encore ? Derrière les 7 – et non 24 – cases, on découvrira les produits iconiques de la marque en format voyage pour une routine de soin complète afin de commencer l’année en beauté. Cerise sur le gâteau, un bracelet en laiton plaqué or et perles d’onyx Hipanema complète ce calendrier festif. Et si l’envie vous vient d’offrir un cadeau plus ambitieux, signé Cinq Mondes, pourquoi ne pas se laisser tenter par le coffret Géto suprême (520 €). En édition limitée, il se compose d’un sérum et d’une crème, deux soins d’exception, concentrés en géto bio, une plante de jouvence utilisée par les centenaires d’Okinawa… L’autre option reste un bon cadeau pour un soin dans ce bel espace bien-être situé à La Hulpe, dans le Brabant wallon.

Le calendrier de l'après, Spa Cinq Mondes ©D.R., Cinq Mondes

Spa Cinq Mondes, Le calendrier de l’après, 70 €

Enchanté et parfumé

Framboise, en note de tête ; safran, bois de Gaïac et encens, en note de cœur ; mousse, bois de cèdre, musc, sucre de canne, en note de fond : telle est la composition de la collection Rasberry&fairy dust, de Scento. En édition limitée, elle nous fait rêver et voyager dans un univers enchanté, que l’on préfère la version bougie parfumée, diffuseur de parfum ou mousse de douche.

La collection framboise de Scento ©Scento

Scento, Rasberry&fairy dust, la bougie (34,95 €), le diffuseur de parfum (24,95 €) et la mousse de douche (8,95 €), en vente chez Ici Paris XL, de 8, 95 à 34,95 €

Le duo magique

Se chouchouter les mains et les pieds : on n’y pense pas assez. Avec le duo magique, Mains de fée et Pieds enchantés, Delbôve apporte deux soins infiniment cocoon. Nourrissant et protecteur à la fois, ce duo est aussi assouplissant pour les mains et rafraîchissant pour les pieds. Des formules extra-douces, gorgées d’extraits végétaux hydratants (huile d’amande douce, huile d’avocat, beurre de cacao). De sacrés secrets de sorcière propres à cette jolie marque de cosmétiques, pionnière des soins botaniques.

Le duo magique mains et pieds de Delbôve ©D.R./Delbôve

Delbôve, Duo magique mains et pieds, 79 €

Dans le plus pur esprit de famille

Envie de gâter Mamy et Papy ? A fond dans l’esprit de famille de Noël, la Loopbox Neveo est le cadeau original et personnalisé qui va les faire craquer. L’idée : renforcer les liens intergénérationnels, comme le fait depuis 2016, Neveo via son photo journal mensuel, grâce à une appli mobile qui permet de créer, en famille, un journal photos envoyé chaque mois aux grands-parents. Le concept de la Loopbox - 100 % belge et éco-responsable, de surcroît -, le voici le voilà : une boîte cadeaux personnalisable avec cinq cases à ouvrir, façon calendrier de l’Avent. Dans l’une, une tasse ou un porte-clés personnalisé avec une photo préalablement choisie ; dans une autre, un jeu de cartes Dimoitout pour inviter les grands-parents à se raconter ; mais aussi derrière les autres fenêtres de cette boîte magique envoyée par la poste, un abonnement de deux mois à Neveo et encore une petite gourmandise, sucrée ou salée. Entre autres surprises.

La loopbax de Neveo ©Neveo

Loopbox Neveo, www.loopbox.be, 60 €

Le cadeau solidaire

Besoin de rien mais envie cette année de faire un cadeau solidaire ? L’ONG belge Memisa, qui lutte pour l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, offre cette possibilité : créer une liste solidaire pour venir en aide aux femmes en Afrique. L’action de l’ONG est multiple : rendre les soins de santé accessibles financièrement et physiquement, mais aussi équiper les centres de santé et les hôpitaux en matériel médical, fournir les médicaments essentiels, soutenir en continu la formation des infirmiers/infirmières et des sages-femmes, participer à la rénovation ou à la construction de maternités et centres de santé… De très beaux projets.

Un cadeau solidaire avec Memisa ©Memisa

Memisa, Plus d’infos : https://together.memisa.be/events/liste-de-cadeaux

Au naturel

Allumer une bougie parfumée au pain d’épice, aux notes sucrées de vanille et de caramel, mélangées aux épices de cannelle et girofle, c’est aussitôt se plonger dans l’ambiance féerique de Noël. En cire 100 % végétale et dotée d’une mèche en coton, cette bougie parfumée en édition limitée, proposée par Aroma-Zone, expert naturel en soins et beauté, promet 40 heures de douceur et de chaleur.

La bougie naturelle d'Aroma-Zone ©Aroma-Zone

Aroma-Zone, Bougie pain d’épices, 9,95 €

Chaud devant

De quoi a-t-on besoin et envie sinon de chaleur et de douceur en hiver ? Chaufferettes pour les mains (chat, renard, renne, ours et raton laveur…) ou alors bouillottes à glisser sous la couette, les magasins Di proposent une large gamme de solutions à petits prix, entre autres idées de cadeau tout aussi girly, comme des trousses, des masques de sommeil ou encore la large gamme Di Loves green 100 % éco-responsable d’accessoires beauté (fleur de douche, gant démaquillant, brosse de nettoyage visage, porte-savon en bambou…). Difficile de ne pas trouver son bonheur…

La bouillotte polaire Di ©Di

Bouillotte polaire, Existe en vert ou en blanc, en vente chez Di, 19,99 €

Un bracelet porte-bonheur

Histoire de changer des parfums, pourquoi ne pas opter pour un joli petit bijou ? La boutique Ginette NY, qui fête ses 20 ans et vient de s’installer avenue Louise à Bruxelles, en regorge. Et parmi toutes les élégantes créations aux motifs iconiques de la marque, on a déniché des petits bracelets de perles trop sympas. Au choix, en jade, turquoise, onyx noir, agate rouge, malachite ou œil du tigre… Avec, à chaque fois, les vertus associées à la pierre, qui apporte une énergie positive. Comme, pour cette dernière, couleur jaune-brun à mordoré, légèrement translucide à opaque, celles d’agir contre toutes les agressions extérieures. Garante de l’intégrité du corps et de l’esprit, l’œil du tigre est source de résilience et de vitalité. Arborée en Afrique et en Asie sous forme de bijou porte-bonheur, la pierre contribue à lutter contre la fatigue et les angoisses profondes. Tout un programme…

Le bracelet oeil du tigre de Ginette NY ©Ginette NY

Ginette NY, Bracelet Œil du tigre, www.ginette-ny.com, 130 €

Tout simplement

Coton, rose et fruits des bois : ce sont les trois fragrances des savons solides aux formules naturelles proposées par April pour Noël. De quoi se faire mousser à petit prix !

Les savons d'April ©April

April, Le coffret savons en vente dans les magasins April, 9,90 €