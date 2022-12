A voir : les silhouettes d’avant-garde de Sofi van Saltbommel, créatrice de sculptures-à-porter

Dotée d’une base artistique solide, avec un intérêt évident pour la mode non conformiste, Sofi van Saltbommel suit désormais son instinct de curieuse dans un univers qui lui est propre. Elle évolue ainsi dans un cabaret où elle prend un malin plaisir à faire faire de grands écarts soudains et façon french cancan aux jambes des porcelaines les plus fines et des jeans les plus basiques comme aux bras des chemises et aux tailles des robes les plus classiques. Et sa patte devient de plus en plus forte...

Des vêtements-sculptures cosy

Car le vêtement tient une place importante dans sa créativité d’artiste façonneuse. De ses points de couture, elle tire là encore des sculptures-à-porter, qu’elle travaille depuis des années avec un fil rouge précurseur. Son objectif : aller puiser dans le trop-plein textile, rogatons, pépites vintage et fashion 2e main pour en faire naître des robes, pantalons, blouses et tenues sans nom encore mais pas sans style.

De l’upcycling avant même qu’on entende parler du mot.

Ses collections habillent les femmes comme les hommes avec les mêmes modèles. Du non genré non politique, juste parce que pour Sofi, le mixte est un état de fait depuis qu’elle est toute petite.

Et surtout de l’esthétiquement non correct ! Les courbes des corps qu’elles quelles soient se fondent avec délices dans ces vêtements volumes effectivement confortables et élégants mais frontalement facétieux et avant-gardistes. On appelle ça le mouvement body-positive, la créatrice, elle, parle de fringues comme elle les aime depuis toujours.

Un défilé extraordinaire

On pourra voir tout ça lors d’un défilé ce samedi 17 décembre dans la boutique d’un autre personnage original autant que passionné : Jean-François Van Assche dont la boutique de lunettes, JF-VA, compte parmi les plus originales et avant-gardistes de la capitale. Clin d’œil à son héritage parental, “Remonte ton pantalon !” parle d’une Sofi adolescente et déjà over-lookée, aux pantalons démesurés, ce qui avait le don d’énerver sa mère, un temps créatrice (plus conformiste) de vêtements pour adultes et enfants, avec le père de l'artiste.

Le duo aux manettes du défilé. ©DR

Pour ce défilé, pas de mannequins professionnels filiformes, raides et boudeurs. Mais des amis, des artistes, des jeunes “news faces” et des gueules qui vont faire le spectacle et donner vie aux pantalons et silhouettes van Saltbommel. Des performances qui vont envahir tout un appartement et la boutique JF-VA, au son d’un drum envoûtant venu des entrailles de la batterie du photographe de carnaval et batteur Pierre Liebaert. Des lunettes choisies parmi les “sculptures pour regard” de la marque italienne Kuboraum par Jean-François Van Assche et les chapeaux d’Elvis Pompilio dont la fantaisie répond à celle de Sofi van Saltbommel parachèveront ce défilé de mode d’avant-garde.

Un cabinet de curiosités en live, qui pourrait bien évoquer des formes que l’on verra chez les créateurs en 2024. Précurseuse, on vous à dit ! La fête continue le lendemain : tous les modèles seront à voir et à avoir dans un show-room le dimanche 18, dans l’après-midi chez JF-VA, avenue des Celtes, 16A – 1040 Bruxelles (Etterbeek). Infos sur http://vanasscheopticien.be/