Le top 10 des cadeaux qui font mouche pour ceux à qui on ne sait jamais quoi offrir !

Pour tout ceux-là et les autres, voici des idées qui cartonnent sur TikTok, qui sont des best-sellers d’Amazon, qui ont une originalité à revendre et feront naître un sourire immédiat, de même que les propositions glanées en live auprès d’une petite communauté de gens qui ont été confrontés à ce casse-tête. Un top qui plaira aux plus récalcitrants.

Dans la famille Instax de Fujifilm, le dernier membre de la famille Link est enfin disponible en magasin : l’instax SQUARE Link ! Avec son impression AR innovante, cette imprimante pour smartphone est géniale pour immortaliser les plus beaux moments, en format carré, comme à l'époque des Pola ! Les photos sont 1.5 fois plus plus grandes que les tirages instantanés des Instax. On peut aussi les embellir grâce à ses innombrables fonctionnalités ludiques. 149.99€, Instax.

Ionnyk c’est le premier cadre d’art connecté qui révolutionne le monde de la photo noir et blanc. Le cadre est composé de millions de capsules d’encre qui bougent dans le temps et dans l’espace. Il n’émet aucune lumière, ne chauffe pas et fonctionne sans câble. C’est un concept 100% belge qui a été créé par Mathieu Demeuse et son épouse Charlotte Dubois, un couple passionné d’art baigné dans le milieu depuis toujours. Pour eux c’est l’expérience qui est au cœur du concept… On parle de Ionnick comme le Spotify de l'art ! Et quoi de mieux que d’offrir des émotions à ceux qu’on aime ? Deux collab exclusives pour cette fin d'année avec le photographe d'animaux sauvages Laurent Baheux (ci-dessus) et Cécile Plaisance qui montre les femmes comme jamais. ©Copyright (c) 2021 YKvisual/Shutterstock. No use without permission.

Smoothie Blender Portable, 570ml, sans BPA, 4 lames en acier inoxydable, puissance 300W et deux bouteilles. Amazon.com.be, 39.72€.

Clavier laser Bluetooth sans fil avec projection virtuelle Clavier portable pour iOS Android Smartphone Tablette PC Ordinateur portable Noir. Amazon.com.be, 51.23€.

Sandales Cloud à semelles épaisses, anti-dérapante et confortables à utiliser l'été ou comme pantoufle ou sortie de bain. Entre 11.42 et 20.95€ sur Amazon.com

Boire davantage d'eau concerne beaucoup de personnes. Avec Waterdrop, cela devient tellement plus facile : un petit cube dans l'eau et soudain, elle n'a plus du tout le goût d'eau mais des saveurs subtiles et étonnantes ou encore des arômes bien connus comme café et autres intemporels parmi les saodas. Et ce, sans sucre et sans calorie ! Pour cet hiver, l'édition limitée Snow, à base de mûres, de myrtilles et de pommes, réchauffe ! A acheter avec une gourde qualité premium ou pas, en version drink, tea ou energy sur le le site : www.waterdrop.fr ©www.JuliusHirtzberger.com

La marque néerlandaise Marie-Stella-Maris offre un véritable univers olfactif. Avec Objets d'Amsterdam qui sent bon le propre, la nostalgie des vacances ou le plus contemporain Rock Roses, c'est tout une maison qui change d'atmosphère. En plus tout est désormais "Clean Beauty". Coffret de Noël Home Essentials, Bâtonnets d’encens 100 ml, bougie parfumée 220 g, allumettes, 44,90 €.

Enceinte lumineuse koala, lapin, chat, tortue, prisme, ... Pour l'extérieur ou l'intérieur. Douceur et originalité à partir de 39.90€, BigBen. A trouver sur les grands sites de vente en ligne ou sur https://www.bigben-luminus.com/

On aime aussi

- Des places pour “Bond in Motion”, l’exposition officielle qui occupe 6000 m2 à Brussels Expo et qui promet une véritable expérience immersive 007. De la véritable Aston Martin DB5 de “Mourir peut attendre” au mythique Q Boat du film “Le monde ne suffit pas”, on peut découvrir plus de 45 pièces de collection qui font la légende de James Bond depuis maintenant plus de 60 ans. Et une cinquantaine d’objets tirés des films de James Bond. 23€/adulte

- Les belles cartes de la chaîne de boutiques beauté Lash&Brows. On ne pense pas souvent à embellir son regard. Et pourtant, cela peut tout changer pour avoir l’air bien moins fatigué ! Alors ce bon cadeau ciblé beauté des yeux est parfait. A partir de 30€, à recevoir par mail en plus ! (demandes enregistrées au plus tard le 23/12).

- La bougie parfumée Istanbul de l’Atelier Rebul qui est née dans le souk de cette capitale méditerranéenne reproduit à merveille la magie des parfums cachés et chauds des entrelacs de ruelles. 35 €.