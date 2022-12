Réveillon ou Noël sans faire les courses ou sans cuisiner : pour combien on s’en tire ?

Pas de courses, mais on cuisine

Ainsi chez HelloFresh, la box de Noël prévoit un repas festif en quatre services, prêt en 3 heures, à partir de 18.75 € par personne (16.25€ pour le végé). Il est également possible de commander la box vins supplémentaire pour 39,99€.

Chez eFarmz qui propose des produits ultra-frais, bio, de saison et locaux, la box de fête avec amuse-bouche, entrée, plat, dessert est à partir de 19,83€/personne. Pour ce week-end, voici ce que propose la blogueuse Myriam Baya qui s'occupe des recettes depuis des années : Cuillères croustillantes & comestibles de chez Ecopoon à la mousse de fromage frais et saumon fumé ; Cappuccino de potimarron, de chantilly et de jambon cru chez de Corposain; Steak de marcassin de chez Condroz Gibier aux légumes racines et pommes de terre Hasselback; Intense chocolat noir, orange et nougat de l’Atelier de Max.

L’eshop bio regorge aussi de bonnes petites choses belges à manger et propose des recettes avec les produits en vente qui sont livrés dès le lendemain. Comme cette gelée artisanale de vin moelleux. Parfaite pour accompagner du saumon fumé ou du fromage, à 8,30€ ou la bouteille de Prosecco Matilde Brut D.O.C.G. Bien plus sec que le Prosecco, le Brut est le choix des puristes, à 23€.

Muriel Bernard : "eFarmz est encore une petite boîte, mais avec un objectif immense : on va changer l’alimentation!"

Pas de course, pas de cuisine

Chez FoodBag, tout est prêt à être réchauffé et mangé. Le colis repas festif Menu classique (avec viande) pour 4 personnes est à 128 soit 32€ par personne. Chez Okay, on propose la plus pléthorique des menus festifs avec zakouskis, potage, tourte, pintade et sa garniture et un assortiment de dessert. Le tout pour 60€ pour deux personnes soit 30€/pers. Et la bouteille de vin rouge sud-africain est à un prix préférentiel de 7.59€. Comme si on commandait au resto mais en bien moins cher…

Tout surgelés

On a aussi décidé d’un menu tout prêt, surgelé, à prendre chez Picard qui a le mérite de proposer de bons produits, de la variété et des prix totalement abordables. Une sélection gourmande pour un réveillon traditionnel avec 6 convives affiche moins de 10€/pers. avec la carte de fidélité Picard&Nous et 10.86€ sans ! Au menu : 30 mini-feuilletés saveurs du soleil 4,40€ ; cassolettes aux noix de Saint-Jacques, sauce au Chardonnay Edition limitée 6,99€ en entrée ; une pintade farcie, farce aux pommes caramélisées et aux pruneaux Edition limitée 20,99€ et des haricots verts extra-fins 1.99€ ainsi que des pommes noisettes 1€40. Enfin en dessert, on opte pour une bûche glacée façon millefeuille fruits rouges – vanille, édition limitée 8.99€. On, a même le luxe de prendre des mignardises : 16 macarons à 6.40€.

Un repas facile et savoureux là encore avec un seul petit écueil : il faut bien regarder les moyens de décongélation et les temps pour chaque produit afin que le service s'enchaîne, fluide et que les plats ne soient pas tout froids !